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«Васку да Гама» подпишет однолетний контракт с Балотелли

02:46
Марио Балотелли. Фото Instagram
Марио Балотелли. Фото Instagram
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«Васку да Гама» близок к подписанию форварда Марио Балотелли. По информации Transfer Market, бразильский клуб подпишет контракт до декабря 2021 года с 30-летним итальянцем, который полгода без команды.

В прошлом сезоне Балотелли выступал за «Брешию». В чемпионате Италии нападающий провел 19 матчей и забил 5 голов.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

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