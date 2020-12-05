«Васку да Гама» подпишет однолетний контракт с Балотелли

«Васку да Гама» близок к подписанию форварда Марио Балотелли. По информации Transfer Market, бразильский клуб подпишет контракт до декабря 2021 года с 30-летним итальянцем, который полгода без команды.

В прошлом сезоне Балотелли выступал за «Брешию». В чемпионате Италии нападающий провел 19 матчей и забил 5 голов.

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