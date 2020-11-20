«Васку да Гама» объявил об интересе к Балотелли

Спортивный директор «Васку да Гама» Фабио Корделла объявил, что работает над подписанием форварда Марио Балотелли. 30-летний итальянец полгода находится без команды.

— Привезти Балотелли в Бразилию — это не мечта, а чистая реальность, — сказал Корделла в интервью Tuttosport. — Мы работаем с агентом Мино Райолой, пытаясь привлечь в «Васку» одного из лучших игроков мира.

В прошлом сезоне Балотелли выступал за «Брешию». В чемпионате Италии нападающий провел 19 матчей и забил 5 голов.

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