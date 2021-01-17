«Коритиба» обыграла «Васку да Гаму» и прервала 10-матчевую серию без побед
04:58
«Коритиба» в матче 20-го тура чемпионата Бразилии на выезде обыграла «Васку да Гаму» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Моура. На 30-й минуте встречи хозяева остались вдесятером после удаления Энрике.
Благодаря этой победе «Коритиба» прервала серию из 10 матчей без побед (3 ничьих и 7 поражений).
После этого матча «Коритиба» с 25 очками занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, «Васку да Гама» с 32 очками — на 15-й строчке.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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