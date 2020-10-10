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«Васку да Гама» — «Фламенго»: Таллис Магно открыл счет в матче

10 октября 2020, 23:38
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Полузащитник «Васку да Гама» Таллис Магно забил гол в ворота «Фламенго» на 9-й минуте матча 15-го тура бразильской серии А.

«Васко да Гама» — «Фламенго»: видеотрансляция матча — live!

Васку да Гама — Фламенго

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