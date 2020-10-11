Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

«Васку да Гама» — «Фламенго»: Леу Перейра сравнял счет

00:20

Защитник «Фламенго» Леу Перейра сравнял счет в матче 15-го тура чемпионата Бразилии против «Васку да Гама».

Футболист отличился на 48-й минуте. Счет стал равным — 1:1.

Васку да Гама — Фламенго

«Васку да Гама» — «Фламенго»: видеотрансляция матча — live!

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир