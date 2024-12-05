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Гол Коутиньо помог «Васко да Гама» обыграть «Атлетику Минейру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Васко да Гама» выиграл у «Атлетику Минейру» в матче 37-го тура чемпионата Бразилии — 2:0.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий Пабло Вегетти открыл счет. На 64-й минуте экс-полузащитник «Барселоны» Фелипе Коутиньо удвоил преимущество хозяев.

Экс-нападающий «Зенита» Халк отыграл весь матч за гостей.

«Васко да Гама» с 47 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. «Атлетику Минейру» идет на 13-й строчке — 45 очков.

Бразилия. Серия А. 37-й тур
05 дек, 01:00. Estadio Vasco da Gama (Рио-де-Жанейро)
Васку да Гама
2:0
Атлетику Минейру
Футбол
ФК Атлетико Минейро
ФК Васко да Гама
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