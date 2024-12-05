Гол Коутиньо помог «Васко да Гама» обыграть «Атлетику Минейру»

«Васко да Гама» выиграл у «Атлетику Минейру» в матче 37-го тура чемпионата Бразилии — 2:0.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий Пабло Вегетти открыл счет. На 64-й минуте экс-полузащитник «Барселоны» Фелипе Коутиньо удвоил преимущество хозяев.

Экс-нападающий «Зенита» Халк отыграл весь матч за гостей.

«Васко да Гама» с 47 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. «Атлетику Минейру» идет на 13-й строчке — 45 очков.