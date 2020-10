Вагнер Манчини стал тренером «Коринтианса»

«Коринтианс» на официальном сайте объявил, что новым главным тренером клуба станет Вагнер Манчини, который сменил на должности Тиагу Нуньеса.

Контракт с 53-летним тренером подписан до конца 2021 года.

После 15-и туров «Коринтианс» находится на 17-м месте в бразильской серии А.

