Вагнер Лав стал игроком бразильского «Аваи»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав стал игроком клуба второго дивизиона чемпионата Бразилии «Аваи», сообщает пресс-служба команды.

Контракт 40-летнего футболиста рассчитан до мая 2025 года. Последним клубом бразильца был «Атлетико Гойяненсе». В этом сезоне форвард провел 25 матчей и забил 7 голов.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год. Вместе с командой он трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.