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Сегодня, 21:20

Вагнер Лав продолжит карьеру в одном из бразильских клубов

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вагнер Лав.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав перейдет в один из бразильских клубов, написал в Twitter журналист Фабиу Алейшу.

Ожидается, что о подписании контракта будет объявлено до конца недели.

1 июля у бразильца закончился контракт с датским «Мидтьюлланном» и игрок стал свободным агентом.

38-летний нападающий выступал за ЦСКА с 2004-го по 2012-й, а также в 2013 году. В составе московского клуба бразилец сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 голевые передачи. С красно-синими он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз Кубок России, четыре раза Суперкубок России и один раз Кубок УЕФА.

Вагнер Лав
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