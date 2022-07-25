Вагнер Лав продолжит карьеру в одном из бразильских клубов

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав перейдет в один из бразильских клубов, написал в Twitter журналист Фабиу Алейшу.

Ожидается, что о подписании контракта будет объявлено до конца недели.

1 июля у бразильца закончился контракт с датским «Мидтьюлланном» и игрок стал свободным агентом.

38-летний нападающий выступал за ЦСКА с 2004-го по 2012-й, а также в 2013 году. В составе московского клуба бразилец сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 голевые передачи. С красно-синими он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз Кубок России, четыре раза Суперкубок России и один раз Кубок УЕФА.