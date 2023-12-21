Вагнер Лав объявил, что в 2024 году будет играть в Бразилии

Нападающий «Ресифе» Вагнер Лав следующий сезон проведет в Бразилии.

«Я остаюсь в Бразилии. В прошлом сезоне на моем счету 23 гола. Надеюсь в следующем году забью больше и вместе с командой нам удастся завоевать титул. Мы попытаемся не совершить ошибки, допущенные в последнем чемпионате и подняться в серию А», — приводит слова экс-форварда ЦСКА Globo.

В 2023 году «Ресифе» занял 7-е место в серии Б бразильского чемпионата. 39-летний Вагнер Лав забил 23 гола в 59 играх за команду во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что бразильский форвард попрощался с «Ресифе».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА, три чемпионата России, шесть Кубков страны и четыре Суперкубка.