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6 декабря, 23:04

В состоянии 82-летнего Пеле наблюдается положительная динамика

Иван Шитик
Корреспондент
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Пеле.
Фото Global Look Press

В состоянии трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле наблюдается положительная динамика, сообщает O Globo со ссылкой на заявление больницы имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

«Он остается в общей палате со стабильными жизненными показателями, в сознании и без новых осложнений», — говорится в заявлении больницы.

Пеле был госпитализирован в больницу Сан-Паулу 30 ноября. 82-летнему бразильцу диагностировали общий отек тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания.

Пеле становился чемпионом мира в 1958, 1962 и в 1970 годах. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (77 голов).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 6
Швейцария 1
Матч завершен

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Пеле
1
1
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