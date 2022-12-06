В состоянии 82-летнего Пеле наблюдается положительная динамика

В состоянии трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле наблюдается положительная динамика, сообщает O Globo со ссылкой на заявление больницы имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

«Он остается в общей палате со стабильными жизненными показателями, в сознании и без новых осложнений», — говорится в заявлении больницы.

Пеле был госпитализирован в больницу Сан-Паулу 30 ноября. 82-летнему бразильцу диагностировали общий отек тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания.

Пеле становился чемпионом мира в 1958, 1962 и в 1970 годах. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (77 голов).