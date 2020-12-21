В финале чемпионата Бразилии U 17 произошла массовая драка

Массовая драка футболистов произошла в финале чемпионата Бразилии среди игроков не старше 17 лет. Видео опубликовано в социальных сетях.

Enquanto isso na final do Brasileir?o sub-17. pic.twitter.com/Zy7JsAY3BJ — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) December 21, 2020

В финальном матче «Флуминенсе» победил «Атлетику Паранаэнсе» (2:1). В концовке второго тайма завязалась потасовка после конфликта Жоау Нету («Флуминенсе») и Атаиде («Атлетику Паранаэнсе»).