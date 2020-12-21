В финале чемпионата Бразилии U 17 произошла массовая драка
21 декабря 2020, 23:46
Массовая драка футболистов произошла в финале чемпионата Бразилии среди игроков не старше 17 лет. Видео опубликовано в социальных сетях.
Enquanto isso na final do Brasileir?o sub-17. pic.twitter.com/Zy7JsAY3BJ— Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) December 21, 2020
В финальном матче «Флуминенсе» победил «Атлетику Паранаэнсе» (2:1). В концовке второго тайма завязалась потасовка после конфликта Жоау Нету («Флуминенсе») и Атаиде («Атлетику Паранаэнсе»).
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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