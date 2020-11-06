«У руководства не хватило смелости признать ошибку». Дани Алвес хотел вернуться в «Барселону»

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес признался, что хотел вернуться в «Барселону», когда у него закончился контракт с «Ювентусом». Бразилец летом 2018 года после сезона в Италии бесплатно перешел в «ПСЖ».

— Я предложил «Барсе» вернуться, — цитирует Tu Diras Алвеса. — Ушел в «Ювентус», чтобы доказать, что все еще могу играть на хорошем уровне. Потом я хотел вернуться и «Барса» нуждалась во мне. Я бы пришел в качестве свободного агента, без комиссии за перевод, но у руководства клуба не хватило смелости признать, что они ошиблись, отпустив меня в «Юве».