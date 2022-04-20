Пеле находится в стабильном состоянии после госпитализации

Трехкратный чемпион мира Пеле, накануне госпитализированный в больницу в Сан-Паулу, должен быть выписан в ближайшие несколько дней, информирует Ge.globo. Как отмечается, 81-летний бразилец продолжает лечение опухоли толстой кишки и находится в стабильном состоянии.

Болезнь у Пеле была выявлена в сентябре 2021 года — тогда он перенес операцию по удалению опухоли. В декабре того же года он был планово госпитализирован, после чего стало известно, что у него обнаружили опухоль в легком и в печени. В начале марта 2022 года Пеле выписали из больницы.

В марте текущего года Пеле был выписан из больницы после лечения инфекции. Кроме того, в последние годы, футболист в последнее время имел ряд других проблем со здоровьем: заболевание почек и предстательной железы, операция по замене тазобедренного сустава и осложнения, связанные с этим.

Накануне также сообщалось, что Пеле находится в госпитале имени Альберта Эйнштейна, где ранее проходил сеансы химиотерапии. При этом госпитализация не является плановой, однако Пеле находится под наблюдением врачей и его жизни ничего не угрожает. По словам представителя Пеле, Джо Фраги, бразилец отправился в больницу на ежемесячное обследование.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу. Он выигрывал мировое первенство в 1958, 1962 и 1970 годах. Также Пеле выступал за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос».

Пеле признавали лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов в карьере.

Стало известно состояние легендарного бразильского нападающего Пеле, которого накануне вновь был госпитализирован, сообщает Ge.globo. Сообщается, что в записи больницы указано, что Пеле был госпитализирован для продолжения лечения опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре 2021 года. Его клиническое состояние хорошее и стабильное, и выписка из больницы должна состояться в ближайшие несколько дней. Напомним, в марте текущего года Пеле был выписан из больницы после лечения инфекции. Ранее трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.