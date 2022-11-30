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Сегодня, 23:01

Стало известно, что Пеле находится в стабильном состоянии

Алина Савинова
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Пеле.
Фото Global Look Press

Состояние трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле является стабильным, сообщает пресс-служба клиники, в которую был госпитализирован бразилец.

«После медицинского осмотра пациента поместили в обычную палату. Ему не потребовалась госпитализация в реанимационное отделение или отделение полуинтенсивной терапии. Его клиническое состояние стабильно, и он полностью контролирует свои жизненные функции», — сказано в сообщении.

29 ноября 82-летний Пеле был госпитализирован в больницу в Сан-Паулу. У бывшего футболиста был диагностирован генерализованный отек тела, включая сердечную недостаточность, а также «спутанность сознания».

Пеле
Футбол
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