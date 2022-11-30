Стало известно, что Пеле находится в стабильном состоянии

Состояние трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле является стабильным, сообщает пресс-служба клиники, в которую был госпитализирован бразилец.

«После медицинского осмотра пациента поместили в обычную палату. Ему не потребовалась госпитализация в реанимационное отделение или отделение полуинтенсивной терапии. Его клиническое состояние стабильно, и он полностью контролирует свои жизненные функции», — сказано в сообщении.

29 ноября 82-летний Пеле был госпитализирован в больницу в Сан-Паулу. У бывшего футболиста был диагностирован генерализованный отек тела, включая сердечную недостаточность, а также «спутанность сознания».