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Спортивный директор «Васку да Гамы»: «Для наших фанатов Балотелли будет как Марадона»

01:40
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Спортивный директор «Васку да Гамы» Фабио Корделла рассказал, что клуб достиг соглашения с форвардом Марио Балотелли.

«Он хотел бы приехать к нам, потому что не забывайте, что «Васку да Гама» — второй клуб с наибольшим количеством трофеев в мире после «Реала». Я не думаю, что Марио будет делать глупости, потому что он достиг умственной зрелости.

Формально мы обо всем договорились, осталось только оформить документы. Я надеюсь, что сможем это сделать 15 января. Для наших фанатов он будет как Диего Марадона», — приводит слова Корделлы Football Italia.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

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