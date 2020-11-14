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«Спорт» — «Васку да Гама»: видеотрансляция матча — 14 ноября в 22:30

20:30
«Спорт» — «Васку да Гама».
«Спорт» — «Васку да Гама».
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В субботу, 14 ноября, в матче 21-го тура бразильской серии A встречаются «Спорт» — «Васку да Гама».

Начало игры — 22.30 (время московское).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Спорт — Васку да Гама

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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