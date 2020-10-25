«Спорт Ресифи» ничьей с «Атлетику Минейру» прервал серию поражений

«Атлетику Минейру» и «Спорт Ресифи» сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Бразилии (0:0). «Львы» прервали серию из четырех поражений.

Экс-форвард «Анжи» Диегу Тарделли, выступающий за «Атлетику Минейру», пропустил встречу из-за травмы.

«Атлетику Минейру» остался на 3-м месте в турнирной таблице. «Спорт Ресифи» поднялся на 11-ю строчку.

Чемпионат Бразилии

18-й тур

«Атлетику Минейру» — «Спорт Ресифи» — 0:0