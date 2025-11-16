«Фламенго» разгромил «Спорт Ресифи»

«Фламенго» обыграл «Спорт Ресифи» в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Бразилии — 5:1.

Счет на 15-й минуте открыл нападающий «Спорта» Пабло. На 41-й минуте форвард гостей Луис Араужо забил ответный гол. Также отличились Жуниньо, Бруно Энрике, Айртон Лукас и Дуглас Теллес.

С 42-й минуты «Спорт» играл вдевятером — красные карточки получили защитники Матеус Александре и Рамон Менезес.

«Фламенго» лидирует в турнирной таблице чемпионата Бразилии — у команды 71 очко после 33 матчей. «Спорт Ресифи» идет на последнем месте — 17 очков после 33 игр.