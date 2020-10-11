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«Спорт Ресифи» — «Ботафого»: видеотрансляция матча — в 0.15

17:15
«Спорт Ресифи» — «Ботафого».
«Спорт Ресифи» — «Ботафого».
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«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В ночь с воскресенья, 11 октября, на понедельник в матче 15-го тура бразильской серии А встречаются «Спорт Ресифи» и «Ботафого».

Начало игры — 0.15 12 октября (время московское). Видеоплеер с трансляцией матча будет доступен на этой странице.

В прямом эфире матчи можно также смотреть на видеосервисах Wink и More TV.

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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