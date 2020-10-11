«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В ночь с воскресенья, 11 октября, на понедельник в матче 15-го тура бразильской серии А встречаются «Спорт Ресифи» и «Ботафого».

Начало игры — 0.15 12 октября (время московское). Видеоплеер с трансляцией матча будет доступен на этой странице.

В прямом эфире матчи можно также смотреть на видеосервисах Wink и More TV.

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»