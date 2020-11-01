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«Спорт» — «Атлетику»: видеотрансляция матча — 1 ноября в 22:00

20:00
«Спорт» — «Атлетику».
«Спорт» — «Атлетику».
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В воскресенье, 1 ноября, в матче 19-го тура бразильской серии A встречаются «Спорт» — «Атлетику».

Начало игры — 22.00 (время московское).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Спорт — Атлетику ПР

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