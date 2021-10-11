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Сколари покинул пост главного тренера «Гремиу»

11 октября, 16:49
Луиз Фелипе Сколари. Фото catholictranscript.org
Луиз Фелипе Сколари. Фото catholictranscript.org
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«Гремиу» объявил об уходе Луиза Фелипе Сколари с поста главного тренера. Соглашение расторгнуто по согласию сторон.

Вчера команда уступила «Сантосу» (0:1) в чемпионате Бразилии. Команда находится в зоне вылета. После 23 туров у «Гремиу» в активе 23 очка и 19-я позиция.

Преемник Сколари будет назван позднее. Для 72-летнего специалиста это был четвертый приход в «Гремиу» за карьеру. Ранее он выигрывал с командой чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

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Евгений Петров все материалы автора
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