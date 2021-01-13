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«Шапекоэнсе» вернулся в высший бразильский дивизион

13:56
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«Шапекоэнсе» дома обыграл «Фигейренсэ» со счетом 2:1 и за 4 тура до конца серии Б обеспечил себе повышение в классе.

Команда вернулась в серию А сразу же после вылета из сильнейшего дивизиона. Помимо «Шапекоэнсе», выход в серию А себе обеспечила «Америка МГ», идущая на первом месте.

4 года назад «Шапекоэнсе» попал в ужасную авиакатастрофу: клуб потерял почти весь основной состав, несколько директоров и персонал, когда их самолет, направлявшийся в Колумбию на финал Кубка Южной Америки, врезался в склон холма.

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