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«Шапекоэнсе» вдесятером упустил победу в матче с «Америкой МГ»

04:34
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«Шапекоэнсе» в матче 16-го тура чемпионата Бразилии дома сыграл вничью с «Америкой МГ» со счетом 1:1.

На гол Андерсона Лейте гости ответили точным ударом Родолфо на 93-й минуте. При этом хозяева смогли открыть счет после того, как на 64-й минуте встречи остались вдесятером.

После этого матча «Шапекоэнсе» с 5 очками без побед занимает последнее место в турнирной таблице, «Америка МГ» с 15 очками — на 18-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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