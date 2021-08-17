«Шапекоэнсе» вдесятером упустил победу в матче с «Америкой МГ»

«Шапекоэнсе» в матче 16-го тура чемпионата Бразилии дома сыграл вничью с «Америкой МГ» со счетом 1:1.

На гол Андерсона Лейте гости ответили точным ударом Родолфо на 93-й минуте. При этом хозяева смогли открыть счет после того, как на 64-й минуте встречи остались вдесятером.

После этого матча «Шапекоэнсе» с 5 очками без побед занимает последнее место в турнирной таблице, «Америка МГ» с 15 очками — на 18-й строчке.