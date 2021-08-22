«Шапекоенсе» упустил победу над «Атлетику Гояниенси». Команда могла одержать первую победу в чемпионате
«Шапекоэнсе» в матче 17-го тура чемпионата Бразилии на выезде сыграл вничью с «Атлетику Гояниенси» со счетом 1:1.
Гости отличились на третьей минуте усилиями Ансельмо, который реализовал пенальти. На 93-й минуте встречи хозяева сравняли счет — с 11-метровой отметки забил Жоау Паулу.
После этого матча «Шапекоэнсе» с 6 очками и без побед занимает последнее место в турнирной таблице, «Атлетику Гояниенси» с 24 очками — на шестой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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