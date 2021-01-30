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Новости   //    Футбол   //    Бразилия

«Шапекоэнсе» стал чемпионом Бразилии

05:45

«Шапекоэнсе» обыграл «Конфьянсу» в матче 38-го тура второй лиги Бразилии (3:1). Благодаря забитому голу на 97-й минуте встречи команда по разнице мячей обошла в таблице «Америку МГ» и стала победителем турнира.

«Шапекоэнсе» вернулся в элиту бразильского футбола спустя 2 года.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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