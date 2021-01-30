«Шапекоэнсе» стал чемпионом Бразилии

«Шапекоэнсе» обыграл «Конфьянсу» в матче 38-го тура второй лиги Бразилии (3:1). Благодаря забитому голу на 97-й минуте встречи команда по разнице мячей обошла в таблице «Америку МГ» и стала победителем турнира.

«Шапекоэнсе» вернулся в элиту бразильского футбола спустя 2 года.

??? CAMPE?ES! Com gol no ?ltimo minuto do jogo, a Chape vence o Confian?a por 3 a 1, ultrapassa o Am?rica no saldo de gols e conquista o seu primeiro t?tulo nacional!



Chape e Coelho empataram em pontos e em vit?rias; 21 de saldo para o time catarinense contra 20 dos mineiros! pic.twitter.com/EadcTdfbq1 — SC Par?metro ? (de ?) (@scparametro2016) January 30, 2021