Гол Жо принес «Коринтианс» победу над «Шапекоэнсе»
04:58
«Коринтианс» обыграл «Шапекоэнсе» в матче 10-го тура чемпионата Бразлии (1:0). Единственный гол на 60-й минуте забил экс-нападающий ЦСКА Жо.
«Коринтианс» продлил беспроигрышную серию и занимает 10-е место в турнирной таблице. Его сегодняшний соперник идет на 19-й строчке.
Чемпионат Бразилии
Серия А
10-й тур
«Шапекоэнсе» — «Коринтианс» — 0:1 (0:0)
Гол: Жо, 60.
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