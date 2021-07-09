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Гол Жо принес «Коринтианс» победу над «Шапекоэнсе»

04:58
9 июля. «Шапекоэнсе» — «Коринтианс» — 0:1. Жо празднует гол. Фото Twitter
9 июля. «Шапекоэнсе» — «Коринтианс» — 0:1. Жо празднует гол. Фото Twitter
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«Коринтианс» обыграл «Шапекоэнсе» в матче 10-го тура чемпионата Бразлии (1:0). Единственный гол на 60-й минуте забил экс-нападающий ЦСКА Жо.

«Коринтианс» продлил беспроигрышную серию и занимает 10-е место в турнирной таблице. Его сегодняшний соперник идет на 19-й строчке.

Чемпионат Бразилии

Серия А

10-й тур

«Шапекоэнсе» — «Коринтианс» — 0:1 (0:0)

Гол: Жо, 60.

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Евгений Козинов все материалы автора

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