Гол Жо принес «Коринтианс» победу над «Шапекоэнсе»

«Коринтианс» обыграл «Шапекоэнсе» в матче 10-го тура чемпионата Бразлии (1:0). Единственный гол на 60-й минуте забил экс-нападающий ЦСКА Жо.

«Коринтианс» продлил беспроигрышную серию и занимает 10-е место в турнирной таблице. Его сегодняшний соперник идет на 19-й строчке.

Чемпионат Бразилии

Серия А

10-й тур

«Шапекоэнсе» — «Коринтианс» — 0:1 (0:0)

Гол: Жо, 60.