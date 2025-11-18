Семья Неймара купила права на бренд Пеле за 18 миллионов долларов

Компания отца нападающего «Сантоса» Неймара NR Sports купила права на бренд бразильского футболиста Пеле за 18 миллионов долларов, сообщает UOL.

По информации издания, NR Sports получила права на изображения Пеле, архивные материалы и коммерческие права. Официальное объявление о сделке ожидается 19 ноября.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Большую часть карьеры он провел за «Сантос», а в 1975-1977 годах играл за «Нью-Йорк Космос». Экс-футболист ушел из жизни в 2022 году в возрасте 82 лет.

33-летний Неймар — воспитанник «Сантоса». В этом сезоне за клуб он провел 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 3 результативными передачами.