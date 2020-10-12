«Сеара» в меньшинстве обыграла «Коринтианс»

«Коринтианс» на выезде сыграл уступил «Сеаре» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата Бразилии.

В составе гостей отличился Лео Нател. Хозяева забили первый мяч благодаря автоголу Жила. В концовке решающий мяч с пенальти забил Фернанду Собрал. Хозяева играли в меньшинстве с 62-й минуты после удаления Эдуарду.

«Сеара» набрала 18 очков и занимает 11-е место. У их соперников 15 очков и 17-я позиция.

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Чемпионат Бразилии. Серия А

15-й тур

«Сеара» — «Коринтианс» — 2:1 (1:1)

Голы: Жил, 34, в свои ворота, Фернанду Собрал, 90 с пенальти — Лео Нател, 15

Удаление: Эдуарду («Сеара»), 82