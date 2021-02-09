«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 8-14 февраля

Матчи бразильской лиги можно смотреть на нашем сайте.

«Спорт-Экспресс» продолжает трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.

На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):

Вторник, 9 февраля. 02:00. Ботафого — Гремио

Четверг, 11 февраля. 01:00. Интернасьонал — Спорт Ресифи

Четверг, 11 февраля. 01:15. Форталеза — Васко да Гама

Суббота, 13 февраля. 23:00. Гойяс — Ботафого

Воскресенье, 14 февраля. 01:00. Сантос — Коритиба

Воскресенье, 14 февраля. 01:00. Атлетико Минейро — Баия (Студия)

Воскресенье, 14 февраля. 22:00. Фламенго — Коринтианс

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Присоединяйтесь — будет интересно!

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