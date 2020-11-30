Матчи бразильской лиги можно смотреть на нашем сайте.

«Спорт-Экспресс» запустил трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.

На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):

5 декабря, суббота. 23:00. Ботафого — Фламенго

6 декабря, воскресенье. 22:00. Сантос — Палмейрас (Студия — 21:30)

6 декабря, воскресенье. 22:00. Гремио — Васко да Гама

7 декабря, понедельник. 0:15. Атлетико Минейро — Интернасьонал

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Присоединяйтесь — будет интересно!

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