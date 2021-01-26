«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 25-31 января
«Спорт-Экспресс» продолжает трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.
На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):
Cреда, 27 января. 02:00. Атлетико Минейро — Сантос.
Пятница, 29 января. 01:00. Баия — Коринтианс.
Воскресенье, 31 января. 01:00. Атлетико Минейро — Форталеза.
Воскресенье, 31 января. 22:00. Атлетико Гояниенсе — Сан-Паулу.
Воскресенье, 31 января. 22:00. Коритиба — Гремио.
Воскресенье, 31 января. 22:00. Васка да Гама — Баия.
Понедельник, 1 февраля. 0:15. Интернасьонал — Ред Булл Брагантино. (Студия — 23:45)
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Присоединяйтесь — будет интересно!
Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю