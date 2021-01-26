«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 25-31 января

Матчи бразильской лиги можно смотреть на нашем сайте.

«Спорт-Экспресс» продолжает трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.

На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):

Cреда, 27 января. 02:00. Атлетико Минейро — Сантос.

Пятница, 29 января. 01:00. Баия — Коринтианс.

Воскресенье, 31 января. 01:00. Атлетико Минейро — Форталеза.

Воскресенье, 31 января. 22:00. Атлетико Гояниенсе — Сан-Паулу.

Воскресенье, 31 января. 22:00. Коритиба — Гремио.

Воскресенье, 31 января. 22:00. Васка да Гама — Баия.

Понедельник, 1 февраля. 0:15. Интернасьонал — Ред Булл Брагантино. (Студия — 23:45)

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Присоединяйтесь — будет интересно!

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