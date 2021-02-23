«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 22-28 февраля

Матчи бразильской лиги можно смотреть на нашем сайте.

«Спорт-Экспресс» продолжает трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.

На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):

26 февраля, пятница. 03:30. Сан-Паулу — Фламенго

26 февраля, пятница. 03:30. Атлетико Минейро — Палмейрас

26 февраля, пятница. 03:30. Интернасьонал — Коринтианс

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Присоединяйтесь — будет интересно!

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»