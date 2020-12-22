«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 21-27 декабря

Матчи бразильской лиги можно смотреть на нашем сайте.

«Спорт-Экспресс» запустил трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.

На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):

26 декабря, суббота. 23:00. Атлетико Минейро — Коритиба

27 декабря, воскресенье. 22:00. Ботафого — Коринтианс (Студия — 21:30)

27 декабря, воскресенье. 22:00. Баия — Интернасьонал

28 декабря, понедельник. 0:15. Сантос — Сеара

28 декабря, понедельник. 0:15. Палмейрас — Ред Булл Брагантино

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Присоединяйтесь — будет интересно!

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