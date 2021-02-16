«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 15-21 февраля
«Спорт-Экспресс» продолжает трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.
На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):
Четверг, 18 февраля. 01:00. Сантос — Коринтианс
Четверг, 18 февраля. 01:00. Коритиба — Палмейрас
Суббота, 20 февраля. 03:30. Сан-Паулу — Палмейрас
Воскресенье, 21 февраля. 00:30. Коритиба — Сеара
Воскресенье, 21 февраля. 22:00. Фламенго — Интернасьонал
Воскресенье, 21 февраля. 22:00. Коринтианс — Васко да Гама
Воскресенье, 21 февраля. 22:00. Спорт Ресифи — Атлетико Минейро
Понедельник, 22 февраля. 00:15. Сантос — Флуминенсе
Понедельник, 22 февраля. 00:15. Гремио — Атлетико Паранаэнсэ
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Присоединяйтесь — будет интересно!
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