«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 11-17 января

Матчи бразильской лиги можно смотреть на нашем сайте.

«Спорт-Экспресс» продолжает трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.

На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):

17 января, воскресенье. 1:00. Флуминенсе — Спорт Ресифи

17 января, воскресенье. 22:00. Сантос — Ботафого

17 января, воскресенье. 22:00. Атлетико Паранаэнсе — Сан- Паулу

18 января, понедельник. 0:15. Атлетико Минейро — Атлетико Гояиненсе

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Присоединяйтесь — будет интересно!

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