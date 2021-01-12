«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 11-17 января
22:15
Матчи бразильской лиги можно смотреть на нашем сайте.
«Спорт-Экспресс» продолжает трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.
На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):
17 января, воскресенье. 1:00. Флуминенсе — Спорт Ресифи
17 января, воскресенье. 22:00. Сантос — Ботафого
17 января, воскресенье. 22:00. Атлетико Паранаэнсе — Сан- Паулу
18 января, понедельник. 0:15. Атлетико Минейро — Атлетико Гояиненсе
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Присоединяйтесь — будет интересно!
Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»
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