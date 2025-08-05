Дубль Неймара принес «Сантосу» победу над «Жувентуде»

«Сантос» выиграл у «Жувентуде» в матче 18-го тура чемпионата Бразилии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Вила Бельмиро».

На 37-й минуте Неймар открыл счет. Спустя еще 3 минуты Альваро Барреал удвоил преимущество хозяев. Перед перерывом гости отыграли один мяч — отличился Вилькер Анхель. В конце второго тайма Неймар реализовал пенальти и оформил дубль.

«Сантос» набрал 18 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. «Жувентуде» идет на 19-й строчке — 11 очков.