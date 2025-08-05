Футбол
5 августа, 03:54

Дубль Неймара принес «Сантосу» победу над «Жувентуде»

Евгений Козинов
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters

«Сантос» выиграл у «Жувентуде» в матче 18-го тура чемпионата Бразилии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Вила Бельмиро».

На 37-й минуте Неймар открыл счет. Спустя еще 3 минуты Альваро Барреал удвоил преимущество хозяев. Перед перерывом гости отыграли один мяч — отличился Вилькер Анхель. В конце второго тайма Неймар реализовал пенальти и оформил дубль.

«Сантос» набрал 18 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. «Жувентуде» идет на 19-й строчке — 11 очков.

Чемпионат Бразилии. 18-й тур.
05 августа, 02:00. Estadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) (Сантос)
Сантос
3:1
Жувентуде
Неймар Сантос
    • «Интернасьонал» дома уступил «Сан-Паулу»

    Неймар готов к вызову в сборную Бразилии

