«Васко да Гама» разгромила «Сантос» с Неймаром, Коутиньо оформил дубль
«Васко да Гама» в матче 20-го тура чемпионата Бразилии на выезде обыграла «Сантос» со счетом 6:0.
Дубль оформил Филиппе Коутиньо, еще по голу забили Лукас Питон, Давид, Райан и Че Че. Капитан «Сантоса» Неймар провел на поле весь матч и получил желтую карточку и пропустит следующую игру из-за перебора предупреждений.
После этого матча «Васко да Гама» с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, «Сантос» с 21 очком — на 15-й строчке.
