18 августа, 01:42

«Васко да Гама» разгромила «Сантос» с Неймаром, Коутиньо оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент

«Васко да Гама» в матче 20-го тура чемпионата Бразилии на выезде обыграла «Сантос» со счетом 6:0.

Дубль оформил Филиппе Коутиньо, еще по голу забили Лукас Питон, Давид, Райан и Че Че. Капитан «Сантоса» Неймар провел на поле весь матч и получил желтую карточку и пропустит следующую игру из-за перебора предупреждений.

После этого матча «Васко да Гама» с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, «Сантос» с 21 очком — на 15-й строчке.

Чемпионат Бразилии. 20-й тур.
17 августа, 22:00. Estadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) (Сантос)
Сантос
0:6
Васку да Гама

