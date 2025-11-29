«Сантос» разгромил «Спорт Ресифи», Неймар забил гол и сделал голевую передачу

«Сантос» выиграл у «Спорт Ресифи» в матче 36-го тура чемпионата Бразилии — 3:0. Игра прошла на стадионе «Вила Бельмиро».

На 25-й минуте нападающий Неймар открыл счет. В конце первого тайма Лукас Кал забил в своим ворота. После перерыва Жоау Шмидт забил с углового после подачи Неймара.

33-летний бразилец получил травму в концовке матча с «Мирасолом» (1:1) и мог пропустить остаток сезона из-за проблем с коленом, но принял решение сыграть, чтобы помочь команде спастись от вылета.

«Сантос» набрал 41 очко и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. «Спорт Ресифи» — на последней строчке (17 очков).