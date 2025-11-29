Неймар забил гол в матче с «Спорт Ресифи»

«Сантос» открыл счет в матче 36-го тура чемпионата Бразилии против «Спорт Ресифи».

На 25-й минуте встречи гол забил нападающий Неймар. Для него это восьмой гол в сезоне.

На этой неделе появилась информация, что 33-летний бразилец пропустит остаток 2025 года из-за проблем с коленом. Игрок получил травму в концовке матча с «Мирасолом» (1:1) и пропустил после этого одну встречу.

«Сантосу» необходима победа в сегодняшне матче, чтобы иметь шансы на спасение от вылета во вторую по силе лигу Бразилии. Сейчас у команды Неймара 41 очко, а у идущей на 17-м месте и сыгравшей на один матч меньше «Витории» — 39.