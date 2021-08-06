«Сантос» проиграл «Жуазейренсе», но вышел в четвертьфинал Кубка Бразилии
04:08
«Сантос» в ответном матче 1/8 финала Кубка Бразилии уступил «Жуазейренсе» со счетом 0:2.
Отличились Айан и Факундини.
Общий счет по итогам двух встреч 4:2 в пользу «Сантоса», который вышел в четвертьфинал Кубка Бразили. Также в эту стадию пробились «Атлетико Паранаэнсе», «Форталеза», «Сан-Паулу», «Гремио», «Атлетико Минейро» и «Флуминенсе». Четвертьфинальные пары будут определены после жеребьевки.
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