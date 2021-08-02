Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

«Сантос» победил «Шапекоэнсе», «Баия» уступила «Спорт Ресифи»

02:26
Теги:

«Сантос» в матче 14-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Шапекоэнсе» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Карлос Санчес.

После этого матча «Сантос» с 19 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Шапекоэнсе» с 4 очками без единой победы — на последней строчке.

В другом матче тура «Спорт Ресифи» обыграл «Баию» со счетом 1:0. Команды занимают 15-е и 10-е места в чемпионате Бразилии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Фехтование, Олимпиада: результаты мужской сборной России в командном турнире по рапире
В Европе заявили о сокращении «Газпромом» объема закачки газа в хранилища
Четыре человека пострадали при ДТП в Кировском районе Петербурга
Привязавший женщину за горло к машине петербуржец убил себя
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд