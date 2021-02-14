«Сантос» победил «Коритибу», «Атлетико Минейро» сыграл вничью с «Баией»

«Сантос» в матче 36-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Коритибу» со счетом 2:0.

Отличились Маринью и Маркос Леонардо.

После этого матча «Сантос» с 50 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Коритиба» с 28 очками — на 19-й строчке.

В другом матче тура «Атлетико Минейро» сыграл вничью с «Баией» — 1:1. Команды занимают 3-е и 16-е места соответственно.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия. Серия А

36-й тур

«Сантос» — «Коритиба» — 2:0 (1:0)

«Атлетико Минейро» — «Баия» — 1:1 (1:0)

14 февраля.