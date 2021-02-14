«Сантос» победил «Коритибу», «Атлетико Минейро» сыграл вничью с «Баией»
02:56
«Сантос» в матче 36-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Коритибу» со счетом 2:0.
Отличились Маринью и Маркос Леонардо.
После этого матча «Сантос» с 50 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Коритиба» с 28 очками — на 19-й строчке.
В другом матче тура «Атлетико Минейро» сыграл вничью с «Баией» — 1:1. Команды занимают 3-е и 16-е места соответственно.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Бразилия. Серия А
36-й тур
«Сантос» — «Коритиба» — 2:0 (1:0)
«Атлетико Минейро» — «Баия» — 1:1 (1:0)
14 февраля.
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