«Сантос» сыграл вничью с «Палмейрас»

«Сантос» и «Палмейрас» сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Бразилии (2:2).

Чемпионат Бразилии

Серия А

24-й тур

«Сантос» — «Палмейрас» — 2:2 (1:0)

Голы: Диегу Питуса, 38 (1:0). Вейга, 55 — с пенальти (1:1). Виллиан, 63 (1:2). Маринью, 71 (2:2).

«Сантос»: Джон, Пара, Вериссимо, Перес, Фелипе Жонатан (Лаерсиу, 90+7), Диегу Питуса, Алисон (Винисиус, 60), Сотельдо, Кайю Жорже, Маринью, Лукас Брага (Бруну Маркес, 69).

«Палмейрас»: Вевертон, Эмпереур (Кушчевич, 88), Луан Гарсия, Винья, Эмерсон Сантос, Майке, Лукас Лима (Брену, 75), Вейга, Зе Рафаэл, Виллиан (Габриэл Силва, 67), Габриэл Верон.

Предупреждения: Сотельдо, 22. Вериссимо, 54. Лукас Лима, 59. Эмерсон Сантос, 67. Майке, 73. Диегу Питуса, 86.

Удаление: Зе Рафаэл, 90+4.

Судья: Родригес де Соуза.

5 декабря. Сантос. Стадион «Вила Белмиро».

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