«Сантос» обыграл «Интернасионал», «Васку» победил «Спорт»
В матче 21-го тура чемпионата Бразилии «Сантос» победил «Интернасионал» (2:0). В составе победителей отличились Ивоней и Кайю Жорже.
«Васку да Гама» на выезде победил «Спорт» (2:0). Дубль в активе Кано.
Чемпионат Бразилии. Серия А
21-й тур
«Сантос» — «Интернасионал» — 2:0 (0:0)
«Спорт» — «Васку да Гама» — 0:2 (0:1)
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.