Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

«Сантос» обыграл «Интернасионал», «Васку» победил «Спорт»

00:27
Теги:

В матче 21-го тура чемпионата Бразилии «Сантос» победил «Интернасионал» (2:0). В составе победителей отличились Ивоней и Кайю Жорже.

«Васку да Гама» на выезде победил «Спорт» (2:0). Дубль в активе Кано.

Чемпионат Бразилии. Серия А

21-й тур

«Сантос» — «Интернасионал» — 2:0 (0:0)

«Спорт» — «Васку да Гама» — 0:2 (0:1)

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир