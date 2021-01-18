«Сантос» обыграл «Ботафого», «Сан-Паулу» сыграл вничью с «Атлетику Паранаэнсе»

«Сантос» в матче 30-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Ботафого» со счетом 2:1.

На гол Педру Раула с пенальти хозяева ответили точными ударами Сотельдо и Бруну Маркеса.

После этого матча «Сантос» с 45 очками занимает 8-е место в турнирной таблице, «Ботафого» с 23 очками — на последней строчке.

В другом матче «Атлетику Паранаэнсе» сыграл вничью с «Сан-Паулу» — 1:1. Команды занимают 10-е и 1-е места.

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Бразилия. Серия А

30-й тур

«Сантос» — «Ботафого» — 2:1 (1:1)

Голы: Сотельдо, 4 (1:0). Педру Раул, 45+2 — с пенальти (1:1). Бруну Маркес, 82 (2:1).

«Сантос»: Владимир, Пара, Лаерсиу, Фелипе Жонатан, Алекс, Диегу Питуса, Сандри (Мота Оливейра, 72), Сотельдо (Мадсон, 90), Кайю Жорже (Бруну Маркес, 72), Маринью (Артур Гомес, 90+5), Лукас Брага (Жобсон, 46).

«Ботафого»: Диегу, Кевин (Каскарду, 46), Беневенуту, Кану, Виктор Луис, Кайю Алешандре, Жозе Велисон (Сисеру, 78), Педру Раул (Насименту, 80), Матеус Баби, Келвин (Дави Араужу, 60), Назариу (Лекарос, 78).

Предупреждения: Кевин, 30. Лаерсиу, 30. Сотельдо, 33.

Судья: Вуаден (Бразилия).

17 января. Сантос. Стадион «Вила Белмиро».

«Атлетику Паранаэнсе» — «Сан-Паулу» — 1:1 (1:0)

Голы: Кайзер, 39 (1:0). Че Че, 61 (1:1).

«Атлетику Паранаэнсе»: Сантос, Тиагу Элену, Жонатан (Келлвен, 76), Педру Энрике, Абнер, Никан, Кристиан, Ришард, Канезин (Валтер, 90+1), Карлос Эдуарду (Рейналду, 90+1), Кайзер (Витинью, 68).

«Сан-Паулу»: Тиагу Волпи, Хуанфран (Игор Винисиус, 90), Дани Алвес, Рейналду, Арболеда, Бруну Алвес (Буэно, 46), Че Че, Игор Гомес (Пабло, 77), Луан Винисиус, Сара (Карнейро, 83), Бреннер.

Предупреждения: Арболеда, 46. Канезин, 79. Карлос Эдуарду, 84.

Судья: Сампайю (Бразилия).

17 января. Куритиба. Стадион «Арена Байшада».