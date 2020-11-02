«Сантос» обыграл «Баию»
02:10
«Сантос» победил «Баию» (3:1) в матче 19-го тура чемпионата Бразилии.
В составе победителей отличились Мадсон, Маринью и Жобсон. У гостей забил Даниэльзинью.
«Сантос» набрал 30 очков и занимает шестое место. У их соперников 19 очков и 15-е место.
Чемпионат Бразилии. Серия А
19-й тур
«Сантос» — «Баия» — 3:1 (3:1)
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