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«Сантос» обыграл «Баию»

02:10
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«Сантос» победил «Баию» (3:1) в матче 19-го тура чемпионата Бразилии.

В составе победителей отличились Мадсон, Маринью и Жобсон. У гостей забил Даниэльзинью.

«Сантос» набрал 30 очков и занимает шестое место. У их соперников 19 очков и 15-е место.

Чемпионат Бразилии. Серия А

19-й тур

«Сантос» — «Баия» — 3:1 (3:1)

Сантос — Баия

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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