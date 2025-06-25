«Сантос» объявил о продлении контракта с Неймаром

«Сантос» продлил контракт с нападающим Неймаром, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до конца 2025 года и включает опцию для дальнейшего продления.

33-летний бразилец вернулся в «Сантос» на правах свободного агента в январе 2025-го. Он провел за клуб 14 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Неймар является воспитанником «Сантоса». Всего он забил за клуб 139 мячей и сделал 69 голевых пасов в 237 играх.