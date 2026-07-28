«Сантос» не стал наказывать Неймара за пропуск тренировки

«Сантос» не будет применять к нападающему Неймару дисциплинарные санкции из-за конфликта с товарищами по команде, сообщает Globo.

По данным источника, на следующий день после ничьей с «Шапекоэнсе» (2:2) в 20-м туре чемпионата Бразилии 34-летний футболист приехал на базу, сфотографировался, сделал кофе и уехал, не став участвовать в восстановительной тренировке. Утверждается, что в перерыве игры с «Шапекоэнсе» Неймар вступил в конфликт с двумя партнерами по команде, один из которых — защитник Жоау Ананьяс — забил гол в свои ворота во второй половине встречи.

Форвард отрицает конфликт с другими игроками клуба. 27 июня он вернулся к работе с командой.

Неймар — воспитанник «Сантоса». Форвард вернулся в клуб в январе 2025 года. В нынешнем сезоне он забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 16 матчах за «Сантос».