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«Сантос» не будет продлевать арендное соглашение с нападающим «Локомотива» Педро Габриэлом

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Вице-президент «Сантоса» Фернанадо Бонавидес сообщил, что клуб не будет продлевать арендное соглашения с нападающим Педро Габриэлом, права на которого принадлежат «Локомотиву».

«Педро Габриэл покинет «Сантос». Мы не рассматривали возможность продления аренды», — приводит слова Бонавидеса РИА Новости.

«Сантос» в январе арендовал Педро Габриэла у железнодорожников до конца 2024 года. На счету Педро 30 матчей, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи,

25-летний футболист уже несколько раз отправлялся в аренду из «Локомотива» в «Сан-Паулу» и «Америку». Контракт нападающего со столичной командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: РИА Новости
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сантос
Педриньо
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