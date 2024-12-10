«Сантос» не будет продлевать арендное соглашение с нападающим «Локомотива» Педро Габриэлом

Вице-президент «Сантоса» Фернанадо Бонавидес сообщил, что клуб не будет продлевать арендное соглашения с нападающим Педро Габриэлом, права на которого принадлежат «Локомотиву».

«Педро Габриэл покинет «Сантос». Мы не рассматривали возможность продления аренды», — приводит слова Бонавидеса РИА Новости.

«Сантос» в январе арендовал Педро Габриэла у железнодорожников до конца 2024 года. На счету Педро 30 матчей, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи,

25-летний футболист уже несколько раз отправлялся в аренду из «Локомотива» в «Сан-Паулу» и «Америку». Контракт нападающего со столичной командой рассчитан до 30 июня 2026 года.